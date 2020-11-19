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Juventus'ta Merih Demiral kararı! Belli oldu
Juventus'ta bu hafta Merih Demiral ve Matthijs De Ligt'e birlikte görev alacak.
GÜNDEM 19.11.2020, 21:15
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Juventus'tun Cagliari maçı öncesinde savunma hattı belli oldu. Genç stoper Merih Demiral'ın görev alması bekleniyor.
Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek. Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olması Merih Demiral'a yaradı.
Öte yandan 2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak. Merih Demiral, yeteri kadar forma şansı bulamamış hatta birçok kulüp Demiral'ı transfer için İtalyan devinin kapısını çalmıştı...
Andre Pirlo, milli futbolcumuz Merih Demiral ile birlikte Matthijs de Ligt'e forma verecek. Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den sakatlıkları nedeniyle yararlanamayacak olması Merih Demiral'a yaradı.
Öte yandan 2019 yılının yaz aylarında Juventus'a transfer olan Merih Demiral ve Matthijs de Ligt, Juventus'ta ilk kez bir maça birlikte 11 başlayacak. Merih Demiral, yeteri kadar forma şansı bulamamış hatta birçok kulüp Demiral'ı transfer için İtalyan devinin kapısını çalmıştı...
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