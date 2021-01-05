Juventus'ta koronavirüs vakası

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cuadrado'nun koronavirüs testinin pozitif çıktı ve tecrit altına alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado'nun herhangi bir belirti görülmediği kaydedilirken, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacağı açıklandı.

