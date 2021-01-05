Juventus'ta koronavirüs vakası
İtalyan takımlarından Juventus'un Kolombiyalı oyuncusu Juan Cuadrado'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.
GÜNDEM 05.01.2021, 22:03
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cuadrado'nun koronavirüs testinin pozitif çıktı ve tecrit altına alındı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado'nun herhangi bir belirti görülmediği kaydedilirken, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacağı açıklandı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan 32 yaşındaki Cuadrado'nun herhangi bir belirti görülmediği kaydedilirken, takımının yarın lider Milan ile deplasmanda oynayacağı maçta yer alamayacağı açıklandı.
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