Juventus, Yusuf Yazıcı'yı takibe aldı! Fransızlar transferi duyurdu!

Yusuf Yazıcı, Fransa'da gösterdiği performansla büyülemeye devam ederken dev takımların radarına girmeye devam ediyor. France Football'un haberine göre Juventus, Yusuf Yazıcı'yı yakın takibe almış durumda...

Juventus'un Milli futbolcuyla yakından ilgilendiğini belirten Fransızlar, sezon sonunda Yusuf Yazıcı için Juventus'un resmi teklif yapmayı düşündüğünü belirtti.

İtalyan ekibinin sezon sonu takımdan ayrılması beklenen Paulo Dybala'nın yerini Yusuf Yazıcı ile doldurmayı düşündüğünü belirten Fransız basını, bu transfer için Lille'in Juventus'tan 40-45 milyon euro arası bonservis ücreti isteyeceğini ifade etti.

