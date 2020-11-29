Juventus, deplasmanda Benevento'yu yenemedi!

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Benevento ile 1-1 berabere kaldı.

Benevento'daki Ciro Vigorito stadında oynanan müsabakanın 21. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile üstünlüğü yakaladı: 0-1.

Ev sahibi Benevento ise 45+3. dakikada Gaetano Letizia ile skorda yeniden dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu arada, Juventuslu Morata, 90+7. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Karşılaşmanın 1-1 bitmesiyle iki takım da 1’er puana razı oldu. Böylece Juventus, puanını 17’ye çıkartarak, puan tablosunda 5. basamakta kaldı.

Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dinlendirildiği için bu maçta forma giymedi.

