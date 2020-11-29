Juventus, deplasmanda Benevento'yu yenemedi!
Juventus, deplasmanda Benevento ile 1-1 berabere kaldı.
GÜNDEM 29.11.2020, 07:41
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 9. haftasında Juventus, konuk olduğu Benevento ile 1-1 berabere kaldı.
Benevento'daki Ciro Vigorito stadında oynanan müsabakanın 21. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile üstünlüğü yakaladı: 0-1.
Ev sahibi Benevento ise 45+3. dakikada Gaetano Letizia ile skorda yeniden dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu arada, Juventuslu Morata, 90+7. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 1-1 bitmesiyle iki takım da 1’er puana razı oldu. Böylece Juventus, puanını 17’ye çıkartarak, puan tablosunda 5. basamakta kaldı.
Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dinlendirildiği için bu maçta forma giymedi.
Benevento'daki Ciro Vigorito stadında oynanan müsabakanın 21. dakikasında konuk ekip, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile üstünlüğü yakaladı: 0-1.
Ev sahibi Benevento ise 45+3. dakikada Gaetano Letizia ile skorda yeniden dengeyi sağladı ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Bu arada, Juventuslu Morata, 90+7. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın 1-1 bitmesiyle iki takım da 1’er puana razı oldu. Böylece Juventus, puanını 17’ye çıkartarak, puan tablosunda 5. basamakta kaldı.
Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo dinlendirildiği için bu maçta forma giymedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 29 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|20
|2. Galatasaray
|10
|20
|3. Fenerbahçe
|9
|20
|4. Gaziantep FK
|10
|15
|5. Başakşehir
|10
|14
|6. Karagümrük
|9
|13
|7. Beşiktaş
|8
|13
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Kasımpaşa
|9
|12
|10. Rizespor
|9
|12
|11. Malatyaspor
|9
|12
|12. Hatayspor
|7
|12
|13. Trabzonspor
|10
|12
|14. Göztepe
|8
|11
|15. Sivasspor
|8
|9
|16. Antalyaspor
|9
|9
|17. Erzurumspor
|8
|8
|18. Kayserispor
|8
|7
|19. Denizlispor
|9
|6
|20. Gençlerbirliği
|8
|5
|21. Ankaragücü
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Altınordu
|10
|20
|2. Adana Demirspor
|9
|18
|3. İstanbulspor
|10
|18
|4. Ankara Keçiörengücü
|10
|18
|5. Tuzlaspor
|9
|18
|6. Samsunspor
|10
|17
|7. Altay
|9
|16
|8. Giresunspor
|10
|16
|9. Bursaspor
|11
|14
|10. Balıkesirspor
|10
|14
|11. Akhisar Bld.Spor
|11
|13
|12. Adanaspor
|9
|12
|13. Ümraniye
|11
|10
|14. Menemen Belediyespor
|9
|9
|15. Bandırmaspor
|10
|8
|16. Ankaraspor
|10
|8
|17. Boluspor
|10
|7
|18. Eskişehirspor
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|21
|2. Tottenham
|9
|20
|3. Chelsea
|9
|18
|4. Leicester City
|9
|18
|5. Southampton
|9
|17
|6. Everton
|10
|16
|7. Aston Villa
|8
|15
|8. Man City
|9
|15
|9. West Ham
|9
|14
|10. Wolverhampton
|9
|14
|11. Leeds United
|10
|14
|12. Newcastle
|10
|14
|13. M. United
|8
|13
|14. Arsenal
|9
|13
|15. Crystal Palace
|10
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. West Bromwich
|10
|6
|18. Burnley
|9
|5
|19. Fulham
|9
|4
|20. Sheffield United
|10
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|23
|2. Atletico Madrid
|9
|23
|3. Villarreal
|10
|19
|4. Real Madrid
|10
|17
|5. Sevilla
|9
|16
|6. Cádiz
|11
|15
|7. Granada
|9
|14
|8. Elche
|9
|13
|9. Deportivo Alaves
|11
|13
|10. Athletic Bilbao
|9
|12
|11. Valencia
|11
|12
|12. Getafe
|9
|12
|13. Real Betis
|10
|12
|14. Barcelona
|8
|11
|15. Osasuna
|9
|11
|16. Eibar
|10
|10
|17. Real Valladolid
|11
|10
|18. Levante
|10
|8
|19. Huesca
|11
|7
|20. Celta de Vigo
|10
|7
Sayfalar Tümü