Juventus 3 puanı 3 golle aldı

Juventus, Serie A'nın 17. haftasında Sassuolo'yu konuk etti.

Andrea Pirlo'nun öğrencileri 51. dakikada Danilo, 82. dakikada Ramsey ve 90+2'de Ronaldo'dan geldi. Sassuolo'nun maçtaki tek golünü 59. dakikada Defrel attı.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Sassuolo'da Pedro Obiang kırmızı kart gördü.

Juventus'ta Merih Demiral 90 dakika sahada kalırken, Sassuolo'da Mert Müldür 73, Kaan Ayhan ise 3 dakika oynadı.

Üst üste 3. galibiyetini alan Juventus 33 puana yükseldi. Sassuolo ise 29 puanda kaldı.

