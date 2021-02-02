Jürgen Klopp: Ozan Kabak gerçekten büyük yetenek
Jürgen Klopp, kulüp sitesine açıklamalarda bulundu. Klopp, genç savunma oyuncusu hakkında övgü dolu sözler söyledi
GÜNDEM 02.02.2021, 04:25
Milli oyuncu Ozan Kabak'ın Liverpool'a transferinin ardından teknik direktör Jürgen Klopp, kulüp sitesine açıklamalarda bulundu.
Jürgen Klopp, "Ozan Kabak, Almanya'ya çok genç geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğu konusunda netti. Sadece 20 yaşında ve Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke şu anda iyi durumda değil. Onun için harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi çevrenizde istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz"
"İstikrarlı bir takım sunuyoruz ona. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
Jürgen Klopp, "Ozan Kabak, Almanya'ya çok genç geldi ve herkes onun büyük bir yetenek olduğu konusunda netti. Sadece 20 yaşında ve Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke şu anda iyi durumda değil. Onun için harekete geçmek için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum çünkü dünyadaki her oyuncu gibi çevrenizde istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz"
"İstikrarlı bir takım sunuyoruz ona. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz."
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