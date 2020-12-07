Juan Jesus'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe...

Devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen ancak transfer gerçekleşmeyen Juan Jesus, geleceği hakkında konuştu. Juan Jesus, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" dedi. Roma forması giyen ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Juan Jesus, İtalya devinden kalmak istiyor. Young Boys maçının ardından sözleşmesiyle ilgili soruları yanıtlayan 29 yaşındaki futbolcu önceliğinin Roma olduğunu söyledi.

Juan Jesus, "Birkaç görüşme oldu ama acelem yok. Oynadığım sürece burada devam edeceğimi biliyorum" dedi.

Juan Jesus, bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıktı...

