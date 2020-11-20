JPMorgan Merkez Bankası'nın bir sonraki hamlesini açıkladı

JPMorgan dün Merkez Bankası PPK toplantısından çıkan faiz kararını değerlendirdi. ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Nacİ Ağbal Başkanlığı'nda ilk kez toplanan ve 475 baz puan faiz artışına gidilen PPK toplantısıyla ilgili dikkat çekici tespitlerde bulunurken sıradaki atılacak adımla ilgili beklentilerini paylaştı.

Raporda Merkez Bankası Başkanlığı'nın Murat Uysal'dan devralan Naci Ağbal'ın görevine oldukça 'ihtiyatlı' ve 'kararlı' başladığı vurgulandı.

Merkez Bankası'nın kararından önce PPK toplanrtısından 500 baz puan faiz artışı bekleyen JPMorgan alınan 475 baz puan faiz artış kararını olumlu olarak karşılarken alınan kararla gösterge faizi tek faiz haline getirerek piyasa oyuncularının çok sayıda faiz oranını izleme gerekliliğini de ortadan kaldırdığı belirtildi.

JPMorgan tarafından hazırlanan raporda, politikalara ilişkin yol göstermede de önemli iyileşmeler olduğunun altı çizillerek, "Önceki açıklamalarda kullanılan karışık cümlelerin aksine TCMB bu kez mesajlarında oldukça netti" değerlendirmesi yaopıldı.

Raporun devamında alınan ekomomi yönetiminde yapılan değişiklikler ve faiz artış kararıyla birlikte Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 12 değer kazandığı belirtilirken "Enflasyonda beklenmedik bir yükseliş ve jeopolitik risklerde ani bir artış olmazsa yüzde 15'in politika faizinde döngüsel zirve olabileceğini düşünüyoruz. Bir sonraki hamle büyük olasılıkla bir kesinti olacaktır. Nisan ayında 50 baz puanlık bir kesintiden başlayarak gevşemenin çok kademeli olmasını bekliyoruz."

