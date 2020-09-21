JP Morgan’dan Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini

Amerikan yatırım bankası JP Morgan, yayınladığı “Gelişmekte Olan Piyasalar Görünüm ve Strateji” raporunda Türkiye için büyüme tahminini açıkladı.

2020 yılında gelişmekte olan piyasaların yüzde 2,1 daralacağını tahmin eden JP Morgan, Türk ekonomisinde daralmanın yüzde 3,3 olmasını beklediklerini bildirdi.

Gelişmekte olan piyasalarda büyüme için risklerin yukarı yönle olmaya devam ettiğini belirten JP Morgan, ikinci çeyrek verileri baz alınarak yapılan modellemelerin güçlü toparlanmaya ve özellikle Polonya, Romanya, Rusya ve Türkiye için yukarı yönlü risklere işaret ettiğini belirti.

Perakende satışların pandemi öncesi seviyelere ulaştıklarını veya neredeyse ulaşmakta olduklarını belirten JPMorgan, Türkiye dışındaki gelişmekte olan ülkelerde sanayi üretimlerinin hâlâ keskin şekilde düşük olmaya devam ettiklerini ifade etti.

JP Morgan, gelişmekte olan piyasaların 2021 yılında yüzde 7,1 gibi güçlü bir toparlanma yaşayacaklarını da öngördü. ABD, Türk ekonomisinin ise yüzde 3,7 büyüyeceğini tahmin etti.

Türkiye’nin ekonomide yavaşlamayı telafi etmek için para ve maliye politikasında sınırlı hareket alanı olduğunu ifade eden JPMorgan, ABD Doları’ndaki zayıflığa rağmen TL’nin değer kaybettiğine ve reel faizlerin sıfırın altında olduğuna dikkat çekerek hisse senedi piyasaları için tavsiyesini “nötr” olarak belirtti.

JP Morgan raporunda, Merkez Bankası’nın yüzde 8,25 seviyesindeki bir hafta vadeli repo faizini bu yıl değiştirmesini beklemediğini ortaya koyarken, faizin 2021 ilk çeyrekte yüzde 9,50’ye, ikinci çeyrekte yüzde 11,00’a ve üçüncü çeyrekte yüzde 12,50’ye yükseleceğini tahmin etti.

OECD yayımladığı son raporda Türkiye için daha önce açıkladığı 2020 daralma tahminini yüzde 4.8’den 2.9’a çekmişti.

