Josef De Souza'nın cezasında indirim

Tahkim Kurulu, Beşiktaş forması giyen Josef De Souza'nın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı.Brezilyalı ortaya saha oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın tarafından görev verilmesi halinde Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Gaziantep FK maçında forma giyebilecek. Josef de Souza, Beşiktaş'ın Denizlispor'a konuk olduğu mücadelede gördüğü direkt kırmızı kart sebebiyle iki maç ceza almıştı

