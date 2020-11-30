Josef de Souza derbiye damga vurdu!
Josef de Souza, derbide eski takımı F.Bahçe'ye karşı ilk kez forma giyerken maça da damga vurdu.
GÜNDEM 30.11.2020, 10:47
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Josef de Souza, 2015-2018 sezonları arasında F.Bahçe forması giyerken 2 yıl önce sarı-lacivertli takımdan 12 milyon Euro’ya Al Ahli’ye gitmişti. Brezilyalı ön libero, Süper Lig’e bu kez sezon başında Beşiktaş için dönmüştü.
F.Bahçe - Beşiktaş maçında ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kalmayı başaran Josef de Souza özellikle orta alanda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti. Necip Uysal’ın 53. dakikada attığı golün asistini de yapan isim olan Sambacı, 90 dakika boyunca sert ve mücadeleci oyunuyla teknik ekibin beğenisini kazandı.
Kara Kartal'ın Kanarya karşısında elde ettiği zaferin gizli kahramanları arasında yer alan başarılı futbolcuya sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar da büyük destek verdi.
F.Bahçe - Beşiktaş maçında ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kalmayı başaran Josef de Souza özellikle orta alanda ortaya koyduğu etkili futbolla dikkat çekti. Necip Uysal’ın 53. dakikada attığı golün asistini de yapan isim olan Sambacı, 90 dakika boyunca sert ve mücadeleci oyunuyla teknik ekibin beğenisini kazandı.
Kara Kartal'ın Kanarya karşısında elde ettiği zaferin gizli kahramanları arasında yer alan başarılı futbolcuya sosyal medya üzerinden Beşiktaşlı taraftarlar da büyük destek verdi.
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