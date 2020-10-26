Jorge Jesus, Fenerbahçe'yi unutamıyor:

Estadio da Luz, açılmasından bu yana geçen 17. yılını kutlamaya hazırlanırken Portekiz ekibi Benfica'nın teknik direktörü Jorge Jesus, en unutamadığı maçın 2013 yılında UEFA Avrupa Ligi Yarı Final'indeki Fenerbahçe karşılaşması olduğunu belirtti.



Jorge Jesus açıklamasında, "Estadio da Luz'da çok mutlu anlar yaşadım. Beni en çok etkileyen maç ise Fenerbahçe karşısında Avrupa Ligi Finali'ne yükselmemizi sağlayan mücadeleydi. Türkiye'de 1-0 kaybettikten sonra burada 3-1 kazanmıştık. Müthiş bir maçtı. Statta inanılmaz bir atmosfer vardı. Beni en etkileyeni o karşılaşmaydı" dedi.

