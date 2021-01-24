Johnson ve Biden'dan önemli görüşme!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Başkanı Joe Biden ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GÜNDEM 24.01.2021, 04:10
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Biden'ın iklim değişikliğine ilişkin Paris Anlaşmasına yeniden katılma kararı karşısında memnuniyetini dile getirdi. İki lider, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) salgını nedeniyle dünyanın karşı karşıya olduğu önemli sınamalar ile iklim değişikliğiyle mücadeleyi ele aldı. Johnson ve Biden, İngiltere ile ABD'nin güvenlik ve savunma alanındaki uzun süreli iş birliği temelinde NATO ittifakı ile insan haklarını geliştirme ve demokrasiyi korumaya yönelik ortak değerlere bağlılıklarını yeniden teyit etti. Liderler ayrıca iki ülke arasında olası bir serbest ticaret anlaşmasının faydalarını ele alırken, şartların izin vermesi halinde buluşmayı kararlaştırdı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 24 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|39
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Trabzonspor
|20
|33
|6. Alanyaspor
|19
|31
|7. Hatayspor
|19
|31
|8. Karagümrük
|19
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|20
|25
|13. Sivasspor
|19
|24
|14. Başakşehir
|20
|24
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|19
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|19
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Bursaspor
|18
|30
|7. Tuzlaspor
|17
|30
|8. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|9. Altınordu
|17
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|17
|44
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Sevilla
|19
|36
|4. Barcelona
|18
|34
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Cádiz
|20
|24
|10. Levante
|19
|23
|11. Getafe
|18
|23
|12. Celta de Vigo
|19
|23
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|19
|20
|15. Real Valladolid
|20
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|20
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|19
|16
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü