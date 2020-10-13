Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşı çalışmaları durduruldu!
Johnson & Johnson'ın koronavirüs aşı çalışmalarında çüncü faz testleri devam ederken geçici olarak durduruldu. Şirket bir katılımcıda istenmeyen bir hastalık görüldüğünü duyurdu.
GÜNDEM 13.10.2020, 08:52
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Koronavirüs aşısında son aşamada olan Johnson & Johnson şirketi aşı denemelerini durdurdu. Gerekçe ise bir katılımcıda görülen "açıklanamayan" bir hastalık.
Açıklama şirketin internet sitesinden yazılı olarak yapıldı.
Açıklamaya göre, bir katılımcıda "açıklanamayan bir hastalık" görülmesi üzerine faz 3 denemeleri dahil tüm klinik deneylerde aşılama geçici olarak duraklatıldı.
Katılımcıda görülen hastalık, bağımsız bir kurul ile şirketin doktorları tarafından incelemeye alındı.
Katılımcının bilgileri mahremiyet gereği paylaşılmadı. Şirket çalışmaları geçici olarak durdurmalarının standart bir prosedür olduğunu söyledi.
Açıklama şirketin internet sitesinden yazılı olarak yapıldı.
Açıklamaya göre, bir katılımcıda "açıklanamayan bir hastalık" görülmesi üzerine faz 3 denemeleri dahil tüm klinik deneylerde aşılama geçici olarak duraklatıldı.
Katılımcıda görülen hastalık, bağımsız bir kurul ile şirketin doktorları tarafından incelemeye alındı.
Katılımcının bilgileri mahremiyet gereği paylaşılmadı. Şirket çalışmaları geçici olarak durdurmalarının standart bir prosedür olduğunu söyledi.
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