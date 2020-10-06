Joe Biden'in Trump pişmanlığı: Dememeliydim!
Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden, canlı yayın tartışmasında ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "palyaço" benzetmesinin yanlış olduğunu ifade etti.
GÜNDEM 06.10.2020, 13:16
NBC kanalında Lester Holt moderatörlüğünde vatandaşların sorularını yanıtlayan Biden, "Ona palyaço demek yerine yaptıklarının palyaçoca olduğunu söylemeliydim" diye konuştu.
Biden, Trump'a 90 dakika boyunca saygılı davranmanın zor olduğunu söyledi. Geçen hafta yapılan canlı yayın tartışmasında taraflar sık sık birbirinin sözünü kesti. İki parti de birbirinin adaylarını suçlarken, medya Trump ile Biden arasındaki tartışmanın yakın zamanlarda yapılan en kaotik tartışma olduğu konusunda hemfikir oldu.
Biden, "Açık konuşayım, bence halkın başkanını karşısındakini sindirmeye çalışırken görmesi çok utanç verici" ifadelerini kullandı.
Biden, Trump'a 90 dakika boyunca saygılı davranmanın zor olduğunu söyledi. Geçen hafta yapılan canlı yayın tartışmasında taraflar sık sık birbirinin sözünü kesti. İki parti de birbirinin adaylarını suçlarken, medya Trump ile Biden arasındaki tartışmanın yakın zamanlarda yapılan en kaotik tartışma olduğu konusunda hemfikir oldu.
Biden, "Açık konuşayım, bence halkın başkanını karşısındakini sindirmeye çalışırken görmesi çok utanç verici" ifadelerini kullandı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ekim 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|4
|8
|3. Karagümrük
|4
|7
|4. Galatasaray
|4
|7
|5. Erzurumspor
|4
|7
|6. Antalyaspor
|4
|7
|7. Hatayspor
|4
|7
|8. Göztepe
|4
|6
|9. Kasımpaşa
|4
|6
|10. Kayserispor
|4
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Trabzonspor
|4
|5
|13. Sivasspor
|3
|4
|14. Gençlerbirliği
|3
|4
|15. Beşiktaş
|4
|4
|16. Malatyaspor
|4
|4
|17. Gaziantep FK
|4
|3
|18. Çaykur Rizespor
|4
|2
|19. Denizlispor
|4
|2
|20. Ankaragücü
|3
|1
|21. Başakşehir
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. İstanbulspor
|4
|9
|2. Altınordu
|4
|9
|3. Tuzlaspor
|4
|8
|4. Adana Demirspor
|4
|8
|5. Samsunspor
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Ankara Keçiörengücü
|4
|7
|8. Giresunspor
|4
|7
|9. Adanaspor
|4
|6
|10. Balıkesirspor
|4
|6
|11. Akhisar Bld.Spor
|4
|4
|12. Bursaspor
|4
|4
|13. Bandırmaspor
|4
|4
|14. Ümraniye
|4
|4
|15. Ankaraspor
|4
|3
|16. Eskişehirspor
|4
|2
|17. Boluspor
|4
|1
|18. Menemen Belediyespor
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|4
|12
|2. Aston Villa
|3
|9
|3. Leicester City
|4
|9
|4. Arsenal
|4
|9
|5. Liverpool
|4
|9
|6. Tottenham
|4
|7
|7. Chelsea
|4
|7
|8. Leeds United
|4
|7
|9. Newcastle
|4
|7
|10. West Ham
|4
|6
|11. Southampton
|4
|6
|12. Crystal Palace
|4
|6
|13. Wolverhampton
|4
|6
|14. Man City
|3
|4
|15. Brighton
|4
|3
|16. M. United
|3
|3
|17. West Bromwich
|4
|1
|18. Burnley
|3
|0
|19. Sheffield United
|4
|0
|20. Fulham
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|10
|2. Real Betis
|5
|9
|3. Real Sociedad
|5
|8
|4. Villarreal
|5
|8
|5. Barcelona
|3
|7
|6. Sevilla
|3
|7
|7. Getafe
|4
|7
|8. Valencia
|5
|7
|9. Cádiz
|5
|7
|10. Granada
|4
|7
|11. Osasuna
|4
|6
|12. Atletico Madrid
|3
|5
|13. Celta de Vigo
|5
|5
|14. Eibar
|5
|4
|15. Huesca
|5
|4
|16. Elche
|3
|4
|17. Deportivo Alaves
|5
|4
|18. Levante
|4
|3
|19. Athletic Bilbao
|4
|3
|20. Real Valladolid
|5
|2
Sayfalar Tümü