Joe Biden'in Trump pişmanlığı: Dememeliydim!

NBC kanalında Lester Holt moderatörlüğünde vatandaşların sorularını yanıtlayan Biden, "Ona palyaço demek yerine yaptıklarının palyaçoca olduğunu söylemeliydim" diye konuştu.

Biden, Trump'a 90 dakika boyunca saygılı davranmanın zor olduğunu söyledi. Geçen hafta yapılan canlı yayın tartışmasında taraflar sık sık birbirinin sözünü kesti. İki parti de birbirinin adaylarını suçlarken, medya Trump ile Biden arasındaki tartışmanın yakın zamanlarda yapılan en kaotik tartışma olduğu konusunda hemfikir oldu.

Biden, "Açık konuşayım, bence halkın başkanını karşısındakini sindirmeye çalışırken görmesi çok utanç verici" ifadelerini kullandı.

