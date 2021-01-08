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Joe Biden'ın kazandığı eyaletler! Ne zaman göreve başlayacak?
Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı Kongre oturumunda, Demokrat Joe Biden lehine seçim sonuçları resmen tescil edildi.
GÜNDEM 08.01.2021, 02:06
3 Kasım Salı günü " ABD yakın tarihinin en kritik başkanlık seçimleri" olarak nitelendirilen seçimlerde mevcut başkan Cumhuriyetçi Donald Trump ile karşı karşıya gelen Biden'ın kazandığını ABD'de Kongre resmi olarak tescil etti. Biden, 20 Ocak 2021'de 46. başkan olarak göreve başlayacak.
7 Ocak'ta resmen Kongrenin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini onaylamasının ardından, Biden, Donald Trump 'Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyorum. Gerçekler benim kazandığımı ortaya koyuyor ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim.' ifadelerini kullandı. Biden göreve 20 Ocak'ta makamına resmen geçecek.
ABD'de kasım ayında yapılan seçimlerde Biden, Vermont, Virginia, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, Illinois, Colorado, Connecticut, New Mexico, California, Oregon, Washington, New Hampshire, Minnesota, Virginia, Arizona, Maine, Rhode Island, Wisconsin, Minnesota, Hawaii, Maine, Wisconsin, Pennsylvania, District, Nevada ve Michigan'da gibi eyaletlerde ipi göğüsledi.
7 Ocak'ta resmen Kongrenin ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın zaferini onaylamasının ardından, Biden, Donald Trump 'Seçim sonucuna kesinlikle katılmıyorum. Gerçekler benim kazandığımı ortaya koyuyor ama 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim.' ifadelerini kullandı. Biden göreve 20 Ocak'ta makamına resmen geçecek.
ABD'de kasım ayında yapılan seçimlerde Biden, Vermont, Virginia, Massachusetts, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, Illinois, Colorado, Connecticut, New Mexico, California, Oregon, Washington, New Hampshire, Minnesota, Virginia, Arizona, Maine, Rhode Island, Wisconsin, Minnesota, Hawaii, Maine, Wisconsin, Pennsylvania, District, Nevada ve Michigan'da gibi eyaletlerde ipi göğüsledi.
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