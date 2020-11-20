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Joe Biden'dan dikkat çeken sözler! "Kapatmayacağım, bitireceğim"
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, koronavirüs salgını ekonomiye dair sarf ettiği sözler dikkat çekti.
GÜNDEM 20.11.2020, 05:20
ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 10 eyalet valisi ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, ''Ekonomiyi kapatmayacağım, nokta. Virüsü bitireceğim'' dedi.
Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde "ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini" belirtti.
Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığına getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti.
Joe Biden, her bölgenin farklı olduğunu ve bu durumun ülke genelinde "ekonominin kapatılmasını gerektirmeyeceğini" belirtti.
Öte yandan kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Hazine Bakanlığına getireceği ismi ise kısa süre içinde, bu yıl 26 Kasım'a denk gelen ABD'de kutlanan Şükran Günü öncesi ya da sonrası açıklayacağını ifade etti.
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