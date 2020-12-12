Joe Biden yeni kabine üyelerini tanıttı
ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, yeni kabine üyelerini tanıttı.
GÜNDEM 12.12.2020, 09:42
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Cuma günü yaptığı basın toplantısında Eski Başkan Barack Obama döneminden birçok ismi kabineye aldığı görülen ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden, bu kişileri tecrübeleri ve farklı düşünme becerileri nedeniyle seçtiğini açıkladı.Beyaz Saray iç politika Konseyi yönetimine Obama dönemi Birleşmiş Milletler Büyükelçiliği görevi yapmış olan Susan Rice’ı, Obama dönemi Beyaz Saray da Özel kalem müdürlüğü yapmış Denis McDonough’u Gaziler başkanlığına ve yine Obama döneminde Tarım Bakanlığı yapmış olan Tom Vilsack’ı aynı pozisyona atadı.Biden ayrıca Katherine Tai’yi de ABD Ticaret temsilcisi olarak atadı.
“Bazıları bilindik yüzler bazıları ise yeni görev alıyorlar” dedi.Biden’ın seçimleri ile ilgili olarak ise bu kişilerin politikalarının Obama döneminde başkan ile kongrenin arasını açan politikaları desteklemiş olması ve bunun tekrar gerçekleşmesinden korkulmasından dolayı Demokrat Parti dahil olmak üzere birçok politikacının endişesi bulunuyor.
“Bazıları bilindik yüzler bazıları ise yeni görev alıyorlar” dedi.Biden’ın seçimleri ile ilgili olarak ise bu kişilerin politikalarının Obama döneminde başkan ile kongrenin arasını açan politikaları desteklemiş olması ve bunun tekrar gerçekleşmesinden korkulmasından dolayı Demokrat Parti dahil olmak üzere birçok politikacının endişesi bulunuyor.
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