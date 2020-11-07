Joe Biden ve Kamala Harris, Twitter'daki durumlarını güncelledi

Kesin olmayan sonuçlara göre, ABD'nin 46'ıncı Başkanı olan Joe Biden, Twitter'daki durumunu değiştirdi. Biden'ın durumunda şu anda "Seçilmiş Başkan, Dr. Biden'ın eşi, gururlu baba, büyükbaba. Bütün Amerikalılar için daha iyisini inşa etmeye hazır" ifadeleri yer alıyor.



ABD'nin ilk azınlık mensubu ve ilk kadın başkan yardımcısı olma ünvanını taşıyan Kamala Harris de resmi olmayan sonuçlarda görülen zaferin ardından Twitter durumunu değiştirdi. Harris, şöyle yazdı: "ABD'nin seçilmiş başkan yardımcısı. Senatör, eş, teyze. İnsanlar için mücadele veriyor"

