Joe Biden, reytinglerde de Trump'ı geçti

umhuriyetçi aday ve mevcut Başkan Donald Trump ile Demokrat rakibi Joe Biden normal şartlarda perşembe akşamı seçim sürecinin ikinci canlı yayın tartışmasında karşı karşıya gelecekti. Ancak Trump'ın tartışmayı internet üzerinden yapmayı kabul etmemesiyle program iptal olmuştu. Bunun üzerine iki aday da aynı saate başlayan iki farklı programda seçilen vatandaşların sorularını yanıtladı. Hangi adayın katıldığı yayının daha çok izleneceği merak konusu olmuştu.

Biden'ın ABC yayınını 14.1 milyon kişi izledi. ABD Başkanı Trump ise Nielsen reytinglerinde rakibinin gerisinde kaldı.

Trump'ın katıldığı yayın NBC, MSNBC VE CNBC'de yayınlanırken üç kanlada toplam 13.5 milyon izleyiciye ulaştı.

Perşembe akşamı yayınlarından önce Trump 2020 kampanyasının kıdemli danışmanı Jason Miller, Trump'ın Biden'dan fazla izleneceğini söylemişti.

ABD'de genel seçimler 3 Kasım'da yapılacak. Ulusal çaplardaki tüm anketlerde Biden'ın Trump'a üstünlüğü bulunuyor.

