Joe Biden ne kadar maaş alacak? ABD başkanları zam alıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım günü yapılan başkanlık seçiminin üzerinden dört gün geçtikten sonra, 7 Kasım'da Beyaz Saray'a çıkarak görevi Donald Trump'tan devralacak isim belli oldu.

Demokrat Partili aday Joe Biden seçimin düğümlendiği Pensilvanya eyaletinde farkı açarak ABD başkanlığına seçildi.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden aylık 33.333 dolar olacak.

Biden diğer başkanlar gibi yılda 400.000 dolar kazanacak.

Her yıl ayrıca bütçeden 50.000 dolar harcama ödeneği alacak.

Eğer harcama ödeneğini bitiremezse hazineye geri iade edecek.

Öte yandan 100.000 dolar vergilendirilemez seyahat bütçesi var ancak şahsi misafirlerinin seyahat ve mutfak paralarını cebinden ödeyecek.

Joe Biden diğer ekstra harcamalar için yıllık 19.000 dolar alacak.

Beyaz Saray’ı yeniden dekore etmek isterse 100.000 dolarlık harcama ödeneği bulunmakta..

1789’da ilk başkan seçilen George Washington'dan bu yana Amerika'da başkanların maaşı sadece 5 kez arttı.

Başkanlık maaşı en son 2001 yılında ikiye katladı ve 200.000 dolardan 400.000 dolara çıkarıldı.

ABD Başkanları yıl sonunda toplamda 200.000 dolar kazanıyor.

Ayrıca emekli maaşı, sağlık hizmetleri, ücretli resmi seyahat ve bir ofis hizmetlerinden de faydalanıyorlar.

