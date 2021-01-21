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Joe Biden makama oturdu! Beyaz Saray sitesinden gizli iş ilanı verildi
ABD’de göreve başlayan yeni başkan Joe Biden, güncellenen Beyaz Saray internet sitesi içerisinde yer alan yazılım kodları içerisine yazılımcılar için gizli bir mesaj bıraktı.
GÜNDEM 21.01.2021, 12:11
ABD'nin yeni başknaıJoe Biden'ın göreve gelmesi sonrasından Beyaz Saray'ın yenilenen internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir mesaj bulundu.
Gizli notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.
Beyaz Saray’ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.
Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.
Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.
Gizli notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ta yer alan habere göre, yenilenen Beyaz Saray internet sitesinin HTML kodlarında gizlenmiş bir iş ilanı bulundu.
Beyaz Saray’ın yeni internet içerisindeki kodlara gizlenmiş ve bunu bulabilecek kadar arayan kişiler için olan notta, “Eğer bu mesajı okuyorsanız size ihtiyacımız var” mesajı verildi.
Bu tarz ince ilanlar, özellikle internet sitelerin kodlarına girip bir açık aramayı seven tecrübeli kişilerin saptanması için teknoloji şirketleri tarafından başvurulan bir yöntem.
Aynı habere göre, Beyaz Saray'ın resmi internet sayfasında bulunan söz konusu gizli iş ilanına sadece ABD vatandaşları başvurabiliyor.
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