Joe Biden ilk adım olarak Müslümanlara seyahat yasağını kaldıracak

Biden'ın Beyaz Saray personel şefi olarak atayacağını açıkladığı Ron Klain, Cumartesi günü yeni üst düzey Beyaz Saray çalışanlarına yazdığı bildiride, Biden'ın henüz ilk görev gününde yaklaşık bir düzine başkanlık kararnamesi imzalamayı planladığını bildirdi. Klain, söz konusu kararnamelerin odak noktasında, "acilen ele alınması gereken dört kriz" olarak nitelendirildiği koronavirüs pandemisi, iklim değişikliği, ekonomi ve ırkçılık olacağını belirtti.

Bu çerçevede Biden, göreve gelir gelmez, ABD'yi Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na geri döndürecek başkanlık kararnamesini imzalayacak. Buna ek olarak Biden, yine Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan bazı ülke vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklayan hamlesini bertaraf edecek bir kararnameye imza atacak. Biden'ın ilk görev gününde atacağı adımlardan bir diğeri de, federal binalarda ve eyaletler arası yolculuklarda maske takma zorunluluğu getirmek olacak.

Yazdığı bildiride Klain, "Müstakbel Başkan Biden, görev süresinin ilk 10 gününde bu dört krize ilişkin kararlı bir şekilde harekete geçecek, diğer acil ve geri döndürülemez zararları önleyecek ve Amerika'nın dünyadaki konumunu eski haline döndürecek" ifadelerini kullandı.

Klain, "Biden yalnızca Trump yönetiminin ülkede yol açtığı ağır hasarı telafi etmek için değil, aynı zamanda ülkemizi ileriye taşımaya başlamak için harekete geçecek" dedi.

Öte yandan Joe Biden'ın yeni dış politika ekibinde, sekiz yıl boyunca yardımcılığını yaptığı eski başkan Barack Obama döneminde görev üstlenen isimlerin sayısının çokluğu dikkat çekiyor. Biden'ın bu kararının arkasında, Trump yönetiminin dört yılının getirdiği belirsizlik ve öngörülemezliğin yerine, geleneksel Amerikan dış politikasını getirme arzusu yatıyor.

Biden, yeni ekibinin "Amerika'nın müttefikleriyle işbirliği yaptığında en güçlü haline eriştiğine ilişkin inancının" bir ifadesi olduğunu söyledi. Yeni dış politika ekibinin "Amerika'nın küresel ve ahlaki liderliğini eski konumuna kavuşturmak için diplomatik deneyim ve yetkinliğini kullanacağını" söyleyen Biden, "Amerika geri döndü" diye konuştu.

