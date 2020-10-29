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Joe Biden başkanlık seçimi için oyunu kullandı
ABD'de başkanlık seçiminin iki adayından bir olan Joe Biden, oyunu kullandı.
GÜNDEM 29.10.2020, 01:36
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Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlığı için yarışan Demokrat aday Joe Biden, oyunu kullandı.
Joe Biden da 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi rakibi ABD Başkanı Donald Trump gibi erken oy verdi.
Biden ve eşi Jill Biden, oylarını ikamet adreslerinin bulunduğu Deleware eyaletinde kullanırken Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida'da kullanmıştı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başladı. Şu ana kadar 71 milyondan fazla kişi postayla ya da sandık başına giderek oy kullandı.
Joe Biden da 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi rakibi ABD Başkanı Donald Trump gibi erken oy verdi.
Biden ve eşi Jill Biden, oylarını ikamet adreslerinin bulunduğu Deleware eyaletinde kullanırken Trump ise oyunu 24 Ekim'de Florida'da kullanmıştı.
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak 59. başkanlık seçimleri için pek çok eyalette erken oy kullanma süreci başladı. Şu ana kadar 71 milyondan fazla kişi postayla ya da sandık başına giderek oy kullandı.
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