Joachim Löw Türk futbolcuya hayran kaldı! Kim bu çocuk?
Almanya’yla 3-3 berabere kaldığımız deplasman maçında Efecan Karaca geceye damga vurdu. Attığı gol kadar her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi.
GÜNDEM 09.10.2020, 08:52
Almanya’yla deplasmanda 3-3 berabere kaldığımız tarihi gecede gündem Efecan Karaca’ydı. Maçtan sonraki gün bile Alanyasporlu yıldızın performansı ve hikayesi çok konuşuldu. 2. Lig’den bu yana Turuncu-Yeşilli formayı giyen, Şenol Güneş döneminde A Milli Takım’a kadar yükselmeyi başaran ve Almanlar’a karşı kariyerinde ikinci kez 11’de Ay-Yıldızlı formayı sırtına geçiren 31 yaşındaki Efecan, ortaya koyduğu performansla herkesi mest etti.
Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş’le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca’yı kast ederek, “Kim bu çocuk! Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın” ifadeleriyle Güneş’e övgü yağdırdı.
Attığı gol kadar Alman savunmasına her topla buluşmasında zor anlar yaşatan oyuncuyu Joachim Löw de çok beğendi. Gol düellosuna sahne olan maçın ardından Şenol Güneş’le vedalaşırken kısa bir maç değerlendirmesi de yapan dünyaca ünlü hoca, Efecan Karaca’yı kast ederek, “Kim bu çocuk! Daha önce adını duymamıştım. Yine iyi bir yetenek çıkarmışsın” ifadeleriyle Güneş’e övgü yağdırdı.
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