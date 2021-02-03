Jeff Bezos kurucusu olduğu Amazon’u bırakıyor

ABD'nin ve dünyanın en büyük e-ticaret devlerinden olan Amazon'un sahibi Jeff Bezos görevi bırakacağını açıkladı. 2020'nin son çeyreğine ilişkin bilançosunu açıklanırken yılın üçüncü çeyreğinden sonra Amazon’un CEO’su Jeff Bezos görevini Andy Jassy'ye devredeceği açıklandı

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı ünvanını Elon Musk'a kaptıran Jeff Bezos kişisel serveti, bir gün içinde sekiz milyar dolar arttı.

Jeff Bezos kurucusu ve CEO'su olduğu Amazon'un hisselerinin yükselişiyle servetine servet katarken Amazon Noel ve yılbaşı sezonunu kapsayan son çeyrek için piyasa beklentilerinin üzerinde kâr açıklamıştı.

İnternet perakende devi Amazon'un hisselerinin yaklaşık yüzde 12'si Bezos'a, yüzde 4'ü ise eski eşi MacKenzie Bezos'a aitti.

Bezos'a ait hisselerin değeri, 115,6 milyar dolara ulaşmıştı Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 124 milyar oldu.

Jeff Bezos ve MacKenzie Bezos, Ocak 2019'da boşanma kararı almıştı. Çiftin Amazon'daki hisselerinin yüzde 25'ini MacKenzie Bezos almıştı.

1995 yılında üvey babası Miguel Bezos’un evinde yaşayan Jeff Bezos, evlerinin garajını yavaş yavaş atölyeye çevirdi ve Amazon'u bu garajda kurdu.

Başlarda sadece kitap satışı üzerine hizmet veren Amazon, şimdi dünyanın en büyük E-ticaret sitelerinden biri haline geltdi.

