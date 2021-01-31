Jean Michael Seri'nin yeni takımı belli oldu. Geçen sezon Galatasaray forması giyen ve bonservisi İngiltere Preimer Lig ekibi Fulham'da bulunan Seri Fransa'ya transfer oldu.

Fransa Lig 1 ekibi Bordeaux resmi olarak Seri'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını duyurdu.

Seri'nin ismi devre arası transfer döneminde Galatasaray ile anılıyordu.

