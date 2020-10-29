Japonya’nın en büyük havayolu şirketinde dev zarar

Milyonlarca insanı hasta eden ve ölümlere neden olan koronavirüs salgınının en çok vurduğu sektörlerin başında havacılık geliyor. Ülkelerin sınırlarını kapatması nedeniyle çok sayıda dev havayolu şirketi mali krize girdi. Ekonomik krizi aşamayan şirketler konkordato ilan etti ya da iflas sürecine girdi. Havacılık sektöründe çalışan çok sayıda kişi işsiz kaldı.

Koronavirüste vaka sayıları hızla artarken, ülkelerin yeniden sınırlarını kapatması durumunda çok sayıda şirketi yeniden zor günler bekliyor.

Japonya'nın en büyük havayollarından All Nippon Airways (ANA), 510 milyar yenlik (4,9 milyar dolar) net zarar bekliyor.

Airport’un haberine göre mart-eylül arası altı aylık dönemde toplam gelirleri yüzde 72 azalan şirket, 188 milyar yen (1,79 milyar dolar) net zarar kaydetti.

Japon devi, uluslararası uçuş gelirlerinden yüzde 94, yerel uçuş gelirlerinde ise yüzde 78 düzeyinde finansal kayıp açıkladı.

ANA Üst Yöneticisi (CEO) Katanozaka Şinya, "2021 mali yılında atılabilecek her türlü adımı atıp karlılığa döneceğiz” dedi ve Asya piyasalarına yönelik yeni bir ucuz havayolu firması kurulabileceği duyurdu.

