Japonya'dan esrarengiz füze hamlesi
Japonya, düşmanın hava savunma sistemlerinin menzilinin dışındaki hedefler için yeni bir tür 'seyir füzesi' geliştirecek.
GÜNDEM 18.12.2020, 22:47
Japonya yönetimi karşı tarafında hava savunma sistemlerinin menzili dışında kalan hedefleri vurabilecek yeni bir tür seyir füzesi geliştirmeye başlayacak.
NHK World haberine göre hükümet, cuma günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında yeni füze savunma politikasını onayladı.
Alınan kararda Japonya'nın düşman topraklarındaki balistik füzeleri imha etmek için saldırı geliştirme kabiliyetine sahip olup olmama konusuna değinilmiyor.
Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Kuzey Kore'nin sahip olduğu balistik füzelerin oluşturduğu ve sürekli artan tehditleri karşısında güçlü bir füze savunma sistemi inşa etmeleri gerektiğini savundu.
NHK World haberine göre hükümet, cuma günü gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında yeni füze savunma politikasını onayladı.
Alınan kararda Japonya'nın düşman topraklarındaki balistik füzeleri imha etmek için saldırı geliştirme kabiliyetine sahip olup olmama konusuna değinilmiyor.
Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi, Kuzey Kore'nin sahip olduğu balistik füzelerin oluşturduğu ve sürekli artan tehditleri karşısında güçlü bir füze savunma sistemi inşa etmeleri gerektiğini savundu.
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