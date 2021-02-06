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Japonya'da kuş gribi paniği: Yüz binlerce tavuk itlaf edilecek
Japonya'da Tokyo'nun da içinde bulunduğu Chiba bölgesinde kuş gribi görüldüğü ihbarı üzerine 410 bin tavuk itlaf edileceği açıklandı.
GÜNDEM 06.02.2021, 23:21
Japonya’nın Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski nedeniyle 410 bin tavuğun itlaf edileceği duyuruldu.
Japonya’nın başkenti Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine itlaf edileceği bildirilmişti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Gıda Bakanı Mogens Jensen, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak ve Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde'nin katılımıyla, Dışişleri binası Eigtveds Pakhus'a davet edilen basın mensuplarına mesafeli basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Kovid-19'un Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda mutasyona uğradığını ve insanlara bulaştığını söyledi.
Mutasyona uğrayan virüse karşı antikor tedavisinin gücünün düştüğünü ve hafif etki ettiğini kaydeden Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar." dedi.
Mutasyona uğrayan Kovid-19'un özellikle Kuzey Jylland bölgesindeki vizonlarda 12 defa tespit edildiği belirtildi.
Japonya’nın başkenti Tokyo’nun da içerisinde bulunduğu Chiba bölgesinde görülen kuş gribinin insanlara bulaşma riski olduğu ve bu nedenle 410 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı. Japon medyası, Chiba bölgesi yetkililerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nden tavukların itlaf edilme işlemi için yardım istediğini duyurdu.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde, Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, yeni tip koronavirüsün ( Kovid-19) hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine itlaf edileceği bildirilmişti.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Gıda Bakanı Mogens Jensen, Ticaret Bakanı Simon Kollerup, Devlet Serum Enstitüsü Direktörü Kaare Mölbak ve Emniyet Genel Müdürü Thorkild Fogde'nin katılımıyla, Dışişleri binası Eigtveds Pakhus'a davet edilen basın mensuplarına mesafeli basın toplantısı düzenlendi.
Basın toplantısında konuşan Başbakan Frederiksen, Kovid-19'un Danimarka'daki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda mutasyona uğradığını ve insanlara bulaştığını söyledi.
Mutasyona uğrayan virüse karşı antikor tedavisinin gücünün düştüğünü ve hafif etki ettiğini kaydeden Frederiksen, "Danimarka'da çiftliklerdeki tüm vizonlar uyutulacak. Damızlık vizonlar da dahil. Bu zorunlu bir karar." dedi.
Mutasyona uğrayan Kovid-19'un özellikle Kuzey Jylland bölgesindeki vizonlarda 12 defa tespit edildiği belirtildi.
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