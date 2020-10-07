Japonya Türkiye’ye vize serbestisini kaldırdı: Gerekçe Covid-19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın her vakanın hasta olarak kabul edilmediğini ve günlük açıklanan koronavirüs verilerinde sadece Covid-19 semptomu gösterenlerin bulunduğunu duyurmasının ardından, Japonya da 1 Ekim 2020 itibariyle vizesiz seyahati sonlandırdı.

Japon yetkililer karara gerekçe olarak Covid-19 salgınını gösterdiler. Buna göre, Japonya turistik amaçlı seyahatleri de kabul etmeyecek.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



İngiltere’de geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi yeniden 'karantina uygulanacak ülkeler listesi'ne almıştı.

"Japonya’nın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota kapsamında, vatandaşlarımızın 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren Japonya'ya vize alarak seyahat etmeleri gerekeceği bildirilmiştir.Ayrıca, söz konusu Notada, uygulamanın salgın kapsamında alınması zorunlu görülen bir önlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, Japonya’ya turistik seyahatlerin mümkün olmayacağı ve bununla birlikte tüm resmi pasaportların vizeden muaf olacakları bildirilmektedir"

