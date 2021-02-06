Japon bilim insanları açıkladı: Ölüm riskini yüzde 62 düşürüyor!

Independent’ta yer alan habere göre, Japonya’da yaşa bağlı kalp ve damar rahatsızlıklarının artmasıyla birlikte araştırmacılar yaşam süresini artırmak için inme veya kalp krizi geçiren kişilerle ilgili çalışma yaptıklarını açıkladı.

Yeşil çay ve kahveye dair önceki araştırmalar, bunların kardiyovasküler hastalık geçirmeyen ya da kanser olmayan kişilerin kalp sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanmıştı. Fakat söz konusu araştırma, inme veya kalp krizi geçirdikten sonra söz konusu içeceklerin tüketilmesinin, tüm nedenlere bağlı ölüm oranına etkisini inceledi.

Araştırma ekibi, 1988'le 1990 arasında bir çalışmaya katılan ve yaşları 46'la 76 arasında değişen 46 binden fazla katılımcının verilerini, 2009'da yine bu kişilerden toplanan verilerle birlikte analiz etti. Veriler katılımcıların yaşam tarzı, tıbbi geçmişi ve yeşil çayla kahve tüketimini de içeren beslenme düzenlerini içeriyordu.

Medical Xpress'in aktardığına göre, ardından katılımcılar, inme geçirenler, kalp krizi geçirenler ve ikisini de geçirmeyenler şeklinde üç gruba ayrıldı. İnme geçirenlerin bulunduğu grupta, günde en az 7 fincan yeşil çay tüketen kişilerin, nadiren tüketenlere göre ölüm riskinin yaklaşık yüzde 62 oranında az olduğu ortaya çıktı.

Bulgular, ikinci grupta günde bir fincan kahve içenlerin, düzenli şekilde kahve içmeyenlere kıyasla ölüm riskinin yaklaşık yüzde 22 daha düşük olduğunu gösterdi.

Hakemli bilimsel dergi Stroke'ta yayımlanan araştırmada, haftada bir veya daha fazla bardak kahve tüketen ve iki hastalığı da geçirmeyen kişilerin, kahve içmeyen kişilere göre ölüm riskinin yaklaşık yüzde 14 daha az olduğu da tespit edildi.

Araştırmacılar, yeşil çay tüketiminin söz konusu hastalıkları atlatanların ileride kardiyovasküler hastalık geçirmesini önleyebileceğini söyledi. Kahveninse sağlıklı bireylerde bunu sağlayabileceğini ekledi.

Öte yandan, araştırmacılar Japonya'daki yeşil çay ve kahve tüketimindeki alışkanlıklara dikkat çekerek diğer ülkelerle arasındaki farklara dair uyarıda bulundu. Zira İso, Japonya'da yeşil çayın genellikle suyla ve şeker katılmadan hazırlandığını belirtti.

Kahvenin de genellikle suyla, ara sıra süt ve şekerle yapıldığını ekledi. İso, " Bu içecekleri en sağlıklı şekilde tüketmek için gereksiz yere şeker eklemeyin." uyarısında bulundu.

Bununla birlikte, araştırmanın gözlemsel olduğunun altı çizildi. Bu yüzden yeşil çay ve kahvenin kalp kriziyle inme riskini azaltmasının nedeni belirlenemedi.

