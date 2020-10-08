Jandarmanın ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist teslim oldu

Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/ KCK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla çalışma yürütüldüğü bildirilen açıklamada, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen teröristin, 8 Ekim'de İpekyolu ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca 8 Ekim'de Başkale ilçesine bağlı Yavrucak Mahallesi kırsalına düzenlenen operasyonda, 2 el bombası, 2 el yapımı patlayıcıyla tuzaklanmış piknik tüpü, ateşleme düzeneği haline getirilmiş 16 pil bloğunun ele geçirildiği kaydedildi.

