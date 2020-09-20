Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleri ve Yığılca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yığılca–Alaplı karayolunda uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulama esnasında karayolunda seyir halinde olan bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 1.5 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, araç içerisinde bulunan şüpheliler gözaltına alındı.

