Jandarmadan kumar operasyonu! Dozerle mekana baskı düzenlendi
Mersin'de, jandarma ekipleri kumar oynandığı ihbarını aldığı mekana dozerle girdi.
GÜNDEM 02.01.2021, 00:37
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir binada kumar oynandığı istihbaratına ulaşan ekipler, çalışma başlattı. Bina önüne gözcü konulduğunu, kapılarının da içeriden kitlendiğini tespit eden ekipler, Tarsus Belediyesinden tahsis edilen iş makinesiyle duvarı kırarak binaya girdi.
Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 89 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.
Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, 2 projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi.
Güvenlik ekipleri mekanda kumar oynattığı iddia edilen 3 kişiyi ise gözaltına aldı.
Operasyonda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 89 kişiye Kabahatler Kanunu uyarınca toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.
Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, 2 projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi.
Güvenlik ekipleri mekanda kumar oynattığı iddia edilen 3 kişiyi ise gözaltına aldı.
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