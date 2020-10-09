Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon! Teröristler etkisiz hale geldi

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Ayrıca yapılan açıklamada operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

