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Jandarma uzman erbaş alımları ne zaman yapılacak?
2020 yılı için Uzman Erbaş alımı ne zaman yapılacak? sorusu yeniden gündem oldu. Silahlı Kuvvetler mensubu olmak isteyen adaylar için işte detaylar...
GÜNDEM 08.12.2020, 13:27
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Son zamanlarda kamuya alınacak personel duyuruları Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmak isteyen vatandaşları da heyecanlandırdı.
Uzman çavuş olmak ya da uzman erbaş olmak isteyen binlerce vatandaş Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman? sorularını merak ediyor.
2020 yılı Uzman Çavuş alımı ile tartışmalar devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.
TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağı belirtilerek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağı duyuruldu.
TSK açıklamasında şöyle denildi...
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
Uzman çavuş olmak ya da uzman erbaş olmak isteyen binlerce vatandaş Jandarma uzman çavuş alımı ne zaman? Uzman Erbaş alımı 2020 ne zaman? sorularını merak ediyor.
2020 yılı Uzman Çavuş alımı ile tartışmalar devam ederken Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.
TSK'nın açıklamasında, uzman erbaş alımı olmayacağı belirtilerek, sözleşmeli er ve erbaş alımı yapılacağı duyuruldu.
TSK açıklamasında şöyle denildi...
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
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