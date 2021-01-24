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Jandarma komutanından Ülkü Ocağı'na hediyeli ziyaret! İlginç görüntü

Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülkü Ocakları teşkilatını ziyaret etti.

GÜNDEM 24.01.2021, 12:19
Jandarma komutanından Ülkü Ocağı'na hediyeli ziyaret! İlginç görüntü
Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti ve Ocak Başkanı İsmail Akgül’e hediye verdi.
Ocak Başkanı İsmail Akgül ve ocak yöneticileriyle görüşen Ersever’in ziyaretinin daha önce kendisine ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunduğu öğrenilen Akgül’e karşılık ‘iade-i ziyaret’ amaçlı olduğu belirtildi.
Ziyarete ilişkin Bolu Ülkü Ocakları’nın internet sitesinde fotoğraflar yayınlanırken “Ocak Yöneticilerimizle hasbihal eden, Jandarma alay komutanımız, Ocak yöneticilerimize ve teşkilatlarımıza çalışmalarında başarılar diledi” denildi.
Ziyarete ilişkin fotoğraflarda, Alay Komutanı Ersever’in Bolu Ülkü Ocakları Başkanı’na üzerinde ‘Bolu İl Jandarma Komutanlığı’ yazılı bir torba içinde bir hediye de verdiği görülüyor.
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