Jandarma Genel Komutanlığı duyurdu! Başvurular bugün başladı

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışmak isteyen memur ile sözleşmeli personel alımı bugün başladı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında çıkan yazıya göre Jandarma Komutanlığı 32 memur alımı ve 9 sözleşmeli personel alım yapacak.

Bununla birlikte memur alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları ve başvuru detayları da açıklandı.



Memur alımları 28 Aralık 2020-15 Ocak 2021 tarihleri arasında internet ortamında yapılacak.

Sınav tarihleri, sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması gibi benzeri hususlar hakkında yapılacak açıklama ileri bir tarihte olacak.

Komutanlıktan yapılan açıklamada "Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi açıktan atama yoluyla; J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere (10) unvanda (32) açıktan devlet memuru temin edilecektir. " denildi.



a. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak...

b. 18 yaşını tamamlamış olmak...

c. Yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmamak...

d. TSK'dan emeklilik, kendi isteği ile istifa ve sağlık nedenleri hariç herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak...

e- Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak...

d- Terör örgütlerinin ve yasal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak...

e- Herhangi bir siyasi partiye üye olmamak...

f- Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020 KPSS) girmiş olmak



