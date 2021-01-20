Son Dakika
Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı!
Jandarma astsubay alımları ile ilgili başvuru sonuçları merakla bekleniyordu. Muvazzaf/Sözleşmeli astsubay başvuru sonuçları açıklandı.
GÜNDEM 20.01.2021, 17:39
2
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan Astsubay alımı başvuruları 25 Aralık’ta tamamlanmıştı.
Yüzlerce astsubay adayının merakla beklediği sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır.’ denildi.
PERTEM üzerinden yayınlanan ilanda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda astsubay alımları yapıldı.
Alınacak kadrolar arasında...
Güverte,Makine,Kurbağa adam,İkmal,Uçak Bakım,Bilgi teknolojileri,İdari,Jandarma,Personel,İkmal,Maliye,Uçak/Helikopter Teknisyeni,İstihkam,Bakım,Muhabere branşları yer alıyor.
Yüzlerce astsubay adayının merakla beklediği sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.
MSB'den yapılan açıklamada ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır.’ denildi.
PERTEM üzerinden yayınlanan ilanda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda astsubay alımları yapıldı.
Alınacak kadrolar arasında...
Güverte,Makine,Kurbağa adam,İkmal,Uçak Bakım,Bilgi teknolojileri,İdari,Jandarma,Personel,İkmal,Maliye,Uçak/Helikopter Teknisyeni,İstihkam,Bakım,Muhabere branşları yer alıyor.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Göztepe
|19
|25
|10. Antalyaspor
|19
|25
|11. Malatyaspor
|18
|24
|12. Sivasspor
|18
|23
|13. Başakşehir
|19
|23
|14. Konyaspor
|19
|22
|15. Kasımpaşa
|18
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|19
|38
|2. M. United
|18
|37
|3. Man City
|17
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|15
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Sevilla
|18
|33
|5. Villarreal
|18
|32
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Cádiz
|19
|24
|9. Celta de Vigo
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|18
|22
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü