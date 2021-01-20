Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçları açıklandı!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan Astsubay alımı başvuruları 25 Aralık’ta tamamlanmıştı.

Yüzlerce astsubay adayının merakla beklediği sonuçlar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır.’ denildi.

PERTEM üzerinden yayınlanan ilanda Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda astsubay alımları yapıldı.



Alınacak kadrolar arasında...

Güverte,Makine,Kurbağa adam,İkmal,Uçak Bakım,Bilgi teknolojileri,İdari,Jandarma,Personel,İkmal,Maliye,Uçak/Helikopter Teknisyeni,İstihkam,Bakım,Muhabere branşları yer alıyor.

