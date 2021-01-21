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Jandarma 5 bin uzman erbaş alacak! Başvurular bugün başladı...
Jandarma 5 bin uzman erbaş alacak. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından istihdam edilecek olan sözleşmeli uzman erbaş alımı için başvurular başladı.
GÜNDEM 21.01.2021, 12:41
Jandarma Genel Komutanlığı'na 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Personel alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
Başvurular ardından 3.770 Jandarma
925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli),
265'i Muhabere,
14'ü At Bakıcısı,
13'ü Bot Serdümeni,
10'u Havacılık,
3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 kişi alınacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler.
Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanlarının 50 ve üzeri olması isteniyor.
İlköğretim mezunu adaylarda ise KPSS puanı aranmayacak, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.
Başvuracak adayların 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.
Adaylardan ayrıca askerlik hizmetini yapma şartı da aranmayacak.
Başvurular, 21-31 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.
Başvurular ardından 3.770 Jandarma
925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli),
265'i Muhabere,
14'ü At Bakıcısı,
13'ü Bot Serdümeni,
10'u Havacılık,
3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 kişi alınacak.
Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabilecekler.
Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanlarının 50 ve üzeri olması isteniyor.
İlköğretim mezunu adaylarda ise KPSS puanı aranmayacak, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaklar.
Başvuracak adayların 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olması gerekiyor.
Adaylardan ayrıca askerlik hizmetini yapma şartı da aranmayacak.
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