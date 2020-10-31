''James Bond'' hayatını kaybetti
İngiliz kült film serisinde James Bond'u oynayan dünyaca ünlü aktör Sean Connery 90 yaşında yaşamını yitirdi.
GÜNDEM 31.10.2020, 20:43
Hollywood sinemasının ünlü oyuncusu 90 yaşındaki İskoç aktör Sean Connery, yaşamını yitirdi
İngiliz basını ailesinin Connery’nin ölüm haberini doğruladığını ancak sebebine ilişkin bir detay paylaşmadığını yazdı.
James Bond karakterini beyaz perdede oynayan ilk isim olan Connery, 1962 ile 1983 yılları arasında 7 kez ‘007’ filminde başrolü üstlendi.
Connery, Bond rolü dışında The Hunt for Red October ve The Untouchables gibi filmlerdeki rolleriyle de hafızalara kazandı.
Ünlü aktör The Untouchables’taki rolüyle 1988 yılında ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ kategorisinde Oscar kazanmıştı.
Ağustos ayında 90. yaşını kutlayan Connery, 2000 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek ‘Sir’ unvanı almıştı.
İngiliz basını ailesinin Connery’nin ölüm haberini doğruladığını ancak sebebine ilişkin bir detay paylaşmadığını yazdı.
James Bond karakterini beyaz perdede oynayan ilk isim olan Connery, 1962 ile 1983 yılları arasında 7 kez ‘007’ filminde başrolü üstlendi.
Connery, Bond rolü dışında The Hunt for Red October ve The Untouchables gibi filmlerdeki rolleriyle de hafızalara kazandı.
Ünlü aktör The Untouchables’taki rolüyle 1988 yılında ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ kategorisinde Oscar kazanmıştı.
Ağustos ayında 90. yaşını kutlayan Connery, 2000 yılında Kraliçe Elizabeth tarafından şövalye ilan edilerek ‘Sir’ unvanı almıştı.
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