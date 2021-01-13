İzmir'i yağmur vurdu! Araçlar birbirine girdi
İzmir’de etkili olan sağanak yağışın ardından caddeler suyla dolarken, yolda kalan araçlara polis ekipleri yardımcı oldu.
GÜNDEM 13.01.2021, 05:06
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İzmir'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti. Yağışın etkili olduğu noktalardan Buca’da, logarlar taştı, alt geçitler su ile doldu. Bazı vatandaşların evlerini su bastı. Evlere giren sular pompalar yardımıyla tahliye edildi.
Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için seferber olurken, trafik polisi ekipleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olup sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Belediye ekipleri tıkanan logarları açmak için seferber olurken, trafik polisi ekipleri de yolda kalan araç sürücülerine yardımcı olup sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
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