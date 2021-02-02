İzmir'de yeni tehlike! Yüzde yüz dolan 2 barajın kapakları açıldı

İzmir'de yaşanan sel felaketinin ardından kent ynei bir tehlike ile karşı karşıya.. Balçova ve Ürkmez barajlarının tamamen dolmasıyla kapaklar açıldı. Konuyla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum" dedi.

Soyer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kent tarihinin rekor yağışlarından birini alan İzmir'de Balçova ve Ürkmez barajlarında doluluk yüzde 100'e ulaşınca DSİ suyun kontrollü tahliyesine başladı. Bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ediyorum." dedi.

Öte yandan İzmir'de kuvvetli yağışın yarın sabah saatlerine kadar etkili olacağı bilgisini veren meteoroloji yetkilileri, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

