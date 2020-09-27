İzmir'de tır köprüden düştü: 3 yaralı

Beydağ'dan Ödemiş yönüne giden İshak Kılıç yönetimindeki tır, Mescitli Mahallesi'ndeki Karahayıt Köprüsü'nden dere yatağına düştü.

Yaklaşık 3 metre yüksekten düşen tırın sürücüsü Kılıç ile yanındaki Haydar Ekmekçi ve Ahmet Balık yaralandı.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hayati tehlikesi bulunan Kılıç, buradaki ilk müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



