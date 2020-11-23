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İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.

GÜNDEM 23.11.2020, 21:44
İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suyun metreküp fiyatına yüzde 15 oranında zam yapılmasını kararlaştırdı.Kasım ayı 7'nci Olağan Meclis Toplantısı, Fuar Kültürpark'ta bulunan İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında yapıldı.
Toplantıda, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere suya yüzde 15 zam yapılması önerisi CHP ve İyi Parti'li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.
Alınan kararla konut abonelerinde 0-13 metreküp arası suyun metreküp fiyatı 6,41 liraya, 14-20 metreküp arası suyun metreküp fiyatı ise 6,92 liraya yükseldi.
21 ve üzeri metreküp suyun fiyatı da 14,27 lira olarak belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, göreve geldiği günden bu yana suya yüzde 26,75 zam yapıldığını söyledi.
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