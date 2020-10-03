İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Pınarcık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye ekipler sevk edildi.

2 helikopter ve 5 arazözle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

