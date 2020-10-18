İzmir'de nefes kesen maçta kazanan Fenerbahçe oldu
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti.
GÜNDEM 18.10.2020, 21:13
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Fenerbahçe'yi galibiyete taşıyan goller Jose Sosa (pen), Serdar Aziz ve Dimitrios Pelkas'tan gelirken Guilherme'nin iki golü Göztepe için mağlubiyeti önlemeye yetmedi.
Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Göztepe ise 6 puanda kaldı.
Bu sonuçla puanını 11'e çıkaran Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Göztepe ise 6 puanda kaldı.
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