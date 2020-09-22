İzmir'de korkutan yangın!
İzmir'in Dikili ilçesinde, Botanik Bahçesinin batı tarafında bulunan zeytinlik ve çamlık alanda yangın çıktı. Yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor.
GÜNDEM 22.09.2020, 01:36
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Yangın, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesinde zeytinlik ve çamlık alanda çıktı. Alevler metrelerce yükselirken, yayılan dumanlar ilçeyi kapladı.
Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile başta Dikili olmak üzere yakın ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangının, yerleşim yerlerine yakın olması nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.
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