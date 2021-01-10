İzmir'de komşu kavgası! 1 kişi öldü
İzmir'de, iki komşu arasında çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
GÜNDEM 10.01.2021, 09:03
İzmir'in Bayındır ilçesinde, iki komşu arasında çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Eray Umutlu (46) ile M.B. (36) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde M.B, Eray Umutlu'yu bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı durumdaki Umutlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Bayındır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Umutlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Turan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan Eray Umutlu (46) ile M.B. (36) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde M.B, Eray Umutlu'yu bıçakladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Bayındır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı durumdaki Umutlu, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Bayındır Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenilen Umutlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. M.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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